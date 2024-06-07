مدرب الاهلي السعودي يصدم فيرمينو بهذا القرار

حدد المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي الاهلي السعودي، مستقبل البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وانضم المهاجم البرازيلي، إلى صفوف أهلي جدة، قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي لمدة 3 سموات.

اقرأ أيضًا: صفقة كيفين دي بروين لـ الدوري السعودي على وشك الإنهيار.. تفاصيل

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق رودي جاليت عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، فإن يايسله طلب من النادي السعودي إلى الاستماع للعروض المقدمة من أجل فيرمينو هذا الصيف.

وأوضح أن المدرب الألماني غير راضِ تماما عن أداء البرازيلي فيرمينو، خلال الموسم المنصرم، حيث يرغب في استبداله بمهاجم جديد.

يذكر أن المهاجم البرازيلي، لديه عقد مع النادي الاهلي السعودي، يمتد لموسمين آخرين ولكن من المنتظر أن يتم الموافقة على رحيله حال وصول عرض مناسب من أجله.

وخاض فيرمينو، مع الاهلي هذا الموسم، 32 مباراة، حيث سجل اللاعب 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.