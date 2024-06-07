موعد قرعة كأس الملك السعودي موسم 2024-2025

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك” الموسم الجديد 2024-2025.

وأوضح اتحاد الكرة السعودي، أنه تقرر إجراء قرعة كأس الملك، يوم الأربعاء المقبل الموافق الثاني عشر من شهر يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في قرعة دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2024-2025 إلى مستويين.

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حيث جاء في المستوى الأول، أندية دوري روشن مع بطل دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) فريق القادسية ليصبح عددها 16 فريقًا، وهي: “الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون، والاتحاد، والاتفاق، والفتح، والشباب، إضافةً إلى: الفيحاء، وضمك، والخليج، والرائد، والوحدة، والرياض، والأخدود، والقادسية”.

أما المستوى الثاني، فإنه يضم أندية دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي، مع الفرق الهابطة من دوري روشن وبطل دوري الدرجة الثانية، والتي بلغ عددها 16 فريقًا، وهم: “العروبة، والخلود الصاعدين حديثًا لدوري المحترفين، وكذلك: الطائي، وأبها، والحزم، والعربي، والعدالة، والفيصلي، والباطن، والجبلين، والنجمة، والصفا، والجندل، وجدة، والعين، والبكيرية”.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، بعد أن حقق الفوز على نظيره النصر، بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 4 لانتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف.