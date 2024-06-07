"الشناوي حارسًا".. جوميز يُعلن تشكيل الزمالك لودية البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية مساء اليوم الجمعة مع نظيره البنك الأهلي.

ويخوض فريق الزمالك خلال الفترة الجارية مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم الجمعة 14 يونيو الجاري.

ويعتمد جوميز في ودياته على العناصر البديلة لتعويض غيابات اللاعبين المشاركين بمنتخب بلادهم.

وجاء تشكيل الزمالك لوديته أمام البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خطا الدفاع : عمر جابر- عبد الرحمن علي - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي- يوسف أوباما.

خط الهجوم : ناصر منسي

وكان فريق الزمالك قد فاز في وديته الماضية على نظيره النصر بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل فريق الزمالك قبل فترة التوقف الدولي المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز 13 ونقطتين عن الجونة صاحب المركز 11.

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