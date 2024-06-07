ثلاثي إنجليزي يرغب في التعاقد مع نجم ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، عن وجود اهتمام من جانب عدد من أندية الدوري الإنجليزي، بالتعاقد مع نجم ريال مدريد رودريجو خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي، يرغبون في التعاقد مع النجم البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد، في حال وجود رغبة من قبل الفريق الإسباني في الاستغناء عن اللاعب.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد لا يفكر في الاستغناء عن اللاعب في الوقت الحالي، وأن اللاعب أكد في تصريحات سابقة أنه لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، حتى بعد التعاقد مع النجم الفرنسي كليان مبابي.

وأتمت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يكون رودريجو بديلاً في الموسم المقبل في تشكيل الفريق الملكي، وأن الثنائي كليان مبابي وفينيسيوس جونيور هما اللذان سيقودان هجوم الفريق، في الموسم الجديد.

وينتهي عقد رودريجو مع ريال مدريد، في يونيو 2028، أي متبق له أربعة مواسم أخرى مع النادي الملكي.

وشارك رودريجو في 51 مباراة، رفقة فريق ريال مدريد في الموسم الحالي ، تمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضاً

محمد الشناوي: "محدش قاللي حمد الله على السلامة" (فيديو)

عضو مجلس الزمالك: يجب إلغاء الدوري في الموسم الحالي.. ومصلحة المنتخب أهم