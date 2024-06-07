"74 مباراة ومساهمات كثيرة".. أرقام مميزة لتريزيجيه مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم محمود حسن تريزيجيه، أداءه المميز رفقة المنتخب المصري، حينما نجح في قيادته لتحقيق الفوز على حساب منتخب بوركينا فاسو أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونجح تريزيجيه في تسجيل ثنائية المنتخب المصري في مرمى بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع تريزيجيه عدد أهدافه في تصفيات كأس العالم بعد هدفيه، في مرمى بوركينا فاسو، إلى الهدف رقم 5 في التصفيات، ليحتل صدارة ترتيب هدافي التصفيات.

ويعد أداء تريزيجيه في مباراة بوركينا فاسو أمس، استمراراً للأداء المميز الذي يقدمه اللاعب رفقة المنتخب المصرية خلال الفترات الأخيرة، حيث تمكن من المساهمة في 9 أهداف خلال آخر 10 مباريات خاضهم رفقة المنتخب، بواقع تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين.

وبشكل عام شارك تريزيجيه رفقة منتخب الفراعنة في 74 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالهم من تسجيل 18 هدفاً وتقديم 22 تمريرة حاسمة، أي ساهم في 40 هدفاً مع المنتخب المصري.

وخاض تريزيجيه لقائه الدولي الأول رفقة المنتخب المصري، يوم 15 نوفمبر 2014، أمام المنتخب السنغالي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وانتهت بهدف دون مقابل لصالح المنتخب السنغالي.

وأحرز تريزيجيه هدفه الدولي الأول، رفقة المنتخب المصري في مباراة ودية أمام منتخب غينيا الاستوائية، أقيم يوم 26 مارس 2015، وانتهى بنتيجة هدفين دون مقابل للفراعنة.

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