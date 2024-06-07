شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يطمئن على جاهزية إمام عاشور للسفر مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطمأن أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاهلى على جاهزية إمام عاشور لاعب خط وسط فريقه ومنتخب مصر للسفر مع الفراعنة لغينيا غداً السبت.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وفي أول مهمة رسمية لحسام حسن مع منتخب مصر، حقق منتخب الفراعنة الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، وشارك إمام عاشور فى المباراة وخرج بديلا فى الشوط الثانى بسبب معاناته من إجهاد فى العضلة الضامة.

وأخطر إمام عاشور طبيب الاهلى بجاهزيته للسفر مع الفراعنة لخوض لقاء غينيا مؤكداً أنه سيخضع اليوم لتدريبات استشفائية لتجهيزه للمباراة المقبلة.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

يحتل الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.



وحقق الاهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.