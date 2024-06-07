شكرا لقرائتكم خبر عن قرار هام من محمود متولى بشأن عروض الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى محمود متولي مدافع الأهلي بالكرة في ملعب مسئولو النادي للبت في العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة من عدة أندية محلية.

وحرمت الإصابات المُتتالية ، محمود متولي من المشاركة مع الأهلي طوال السنوات الماضية وإن كان اللاعب قد عاد للصورة وشارك في بعض المباريات الأخيرة عقب تعافيه من الإصابات.

وأدى متولي بشكل جيد في الفترة التي شارك فيها غير إن مستقبله في القلعة الحمراء مازال مجهولاً بسبب مُطالبة البعض بالإستغناء عن خدماته، لاسيما وأن هناك اتصالات مكثفة مع أكثر من مدافع مصري وأجنبي للتعاقد مع أثنين منهم في الموسم المقبل.

وتلقى متولي عدة عروض محلية الفترة الأخيرة لكنه لم يرد عليها وطلب من أصحاب هذه العروض التحدث مع الأهلي بشأن تحديد مصيرها.

من ناحية أخرى ، يستعد الأهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

يحتل الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

وحقق الاهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.