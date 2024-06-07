شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود يتقدم على منتخب السويس بهدف فى الشوط الأول بدورة ترقى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق حرس الحدود الشوط الأول متقدما على منتخب السويس بهدف نظيف، فى المباراة المقامة حاليا على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل برفقة بتروجت وغزل المحلة.

تقدم إسلام سمير فى الدقيقة 16 لحرس الحدود بعدما استغل عرضية مميزة من خالد سامى ليضعها برأسه فى شباك منتخب السويس وسط غياب من مدافعى سبورتنج.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالى:

كريم عماد، خالد سامى، حامد الجابرى، أحمد شديد قناوى، عبد الله محمود، مصطفى جمال، جلال الشرقاوى، محمود أبو جودة، محمد القط،مؤمن عوض، إسلام سمير.

جاء تشكيل منتخب السويس كالتالى:

أحمد عبدالمنعم، عصام الفيومي، محمود قطب، عبدالله محمد، أحمد صالح، محمد مسعد، محمود علي، محمد عطية، فاروق خالد، مصطفى حافظ، أحمد خالد

ويحتل فريق حرس الحدود صدارة ترتيب دورة الترقى برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، فى المقابل يحتل فرق منتخب السويس المركز الرابع والأخير برصيد نقطة من تعادل وهزيمة، لم يسجل الفريق أى هدف واستقبل هدفا وحيدا.