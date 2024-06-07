شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتفوق على سبورتنج بهدف أوتو فى الشوط الأول بدورة ترقى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق الترسانة على نظيره سبورتنج بهدف نظيف، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب الترسانة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز.

وأحرز أوجستين أوتو الهدف الأول للترسانة فى الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد معروف بعد عرقلة مدافع سبورتنج لأوتو داخل منطقة الجزاء.

وشهد الشوط الأول تبادل الفريقين فى إهدار الفرص، والتى جاءت أبرزها عندما أهدر أحمد حمزة فرصة الهدف الأول عندما أتهيأت له الكرة فى منطقة الجزاء ليضيعها بغرابة، ويرد عليه مروان السيد مهاجم سبورتنج الى يهدر انفراد بالمرمى.

جاء تشكيل فريق الترسانة لمواجهة سبورتنج كالتالى..

عمر ساجد، محمد صبري، محمد جمعه شيكا، أحمد كيشو، محمد ناجح، ميدو العطار، كريم خميس، خالد مسعد، أحمد حمزة، أوجستين اوتو، محمد خطر.

بينما جاء تشكيل سبورتنج كالتالى..

أيمن رجب ومروان السيد وعز الدين خميس ومحمد مجدي وخالد محمود ورزق عبد الحليم وعمر محمد وطارق سيد ومحمد رمضان ومحمد سمير وشريف محمد.

يحتل فريق الترسانة المركز الثالث فى ترتيب دورة الترقى بنقطة واحدة، من مباراتين حيث خسر الأولى وتعادل الثانية، سجل لاعبو الشواكيش هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف، فى المقابل يحتل فريق سبورتنج المركز الثانى برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، سجل لاعبوه هدفا ولم يستقبلوا أهدافا.