شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يؤازر الزمالك فى ودية البنك الأهلى رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد بتروسبورت، لمؤازرة الأبيض في مباراة البنك الأهلي الودية المقامة حالياً في إطار استعدادات الأبيض للقاء سيراميكا المقبلة في الدوري.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأول، وتم استبعاده بعدها ليواصل برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.

ويخوض الزمالك مباراة البنك الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خطا الدفاع : عمر جابر- عبد الرحمن علي - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي- يوسف أوباما.

خط الهجوم : ناصر منسي.