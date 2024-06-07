شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على منتخب السويس بهدف نظيف فى ترقى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق حرس الحدود فى تحقيق فوز صعب على منتخب السويس بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل برفقة بتروجت وغزل المحلة.

تقدم إسلام سمير فى الدقيقة 16 لحرس الحدود بعدما استغل عرضية مميزة من خالد سامى ليضعها برأسه فى شباك منتخب السويس وسط غياب من مدافعى سبورتنج.

بهذه النتيجة يرفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 7 نقاط فى صدارة ترتيب دورة ترقى الممتاز، من فوزين وتعادل، فيما بقى منتخب السويس عند نقطة واحدة فى المركز الرابع والأخير من هزيمتين وتعادل.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالى: كريم عماد، خالد سامى، حامد الجابرى، أحمد شديد قناوى، عبد الله محمود، مصطفى جمال، جلال الشرقاوى، محمود أبو جودة، محمد القط،مؤمن عوض، إسلام سمير.

جاء تشكيل منتخب السويس كالتالى: أحمد عبدالمنعم، عصام الفيومي، محمود قطب، عبدالله محمد، أحمد صالح، محمد مسعد، محمود علي، محمد عطية، فاروق خالد، مصطفى حافظ، أحمد خالد