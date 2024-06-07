شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يكتسح سبورتنج بثلاثية نظيفة فى دورة ترقى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الترسانة فوزا مهما على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الترسانة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز.

أحرز أوجستين أوتو الهدف الأول للترسانة فى الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد معروف بعد عرقلة مدافع سبورتنج لأوتو داخل منطقة الجزاء، وأضاف ميدو شلاطة الهدف الثانى للترسانة بعد مرور رائع من مدافع سبورتنج ويسددها على يمين حارس سبورتنج فى الدقيقة 86، وعاد ميدو شلاطة ليحرز الهدف الثانى له والثالث للشواكيش فى الدقيقة 92 بعد تمريرة رائعة يضعها على يمين حارس سبورتنج.

بهذه النتيجة رفع فريق الترسانة رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز الثانى فى ترتيب دورة ترقى الممتاز، فيما بقى سبورتنج عند النقطة 4 ليتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الشواكيش.

جاء تشكيل فريق الترسانة لمواجهة سبورتنج كالتالى..عمر ساجد، محمد صبري، محمد جمعه شيكا، أحمد كيشو، محمد ناجح، ميدو العطار، كريم خميس، خالد مسعد، أحمد حمزة، أوجستين اوتو، محمد خطر.

بينما جاء تشكيل سبورتنج كالتالى..أيمن رجب ومروان السيد وعز الدين خميس ومحمد مجدي وخالد محمود ورزق عبد الحليم وعمر محمد وطارق سيد ومحمد رمضان ومحمد سمير وشريف محمد.