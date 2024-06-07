الامارات | انتظروه في أولمبياد باريس.. بطل ألماني "تاريخي" في ألعاب القوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل الألماني ليو نيوجيباور إلى المركز السادس بقائمة أفضل 20 لاعبا بمنافسات العشاري في ألعاب القوى عبر التاريخ.

وكان نيوجيباور قريباً من الوصول إلى 9000 نقطة، ليحقق أفضل رصيد عالمي في العشاري لعام 2024 حتى الآن، بتحقيقه 8961 نقطة في بطولة الرابطة الوطنية لألعاب القوى.

وأكد نيوجيباور (23 عاماً)، أثناء تنافسه مع فريق جامعة تكساس، أنه المنافس الأول على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس القادمة، حيث قام بتحسين رقمه القياسي الوطني الألماني بمقدار 125 نقطة أول أمس الأربعاء وأمس الخميس في البطولة التي أقيمت بمدينة يوجين الأمريكية.

وقال نيويجباور "إنه أمر لا يصدق. لا أستطيع حتى أن أصف ما أشعر به. لا أستطيع أن أضع أفكاري في كلمات".

وحقق نيويجباور أفضل رقم عالمي في رمي القرص خلال منافسات العشاري بمسافة 70ر57 مترا، لكنه افتقر للطاقة اللازمة في سباق 1500 متر الختامي من أجل الوصول إلى 9000 نقطة.

أوضح اللاعب الألماني: "لقد حاولت، وتفوقت على الآخرين. لكن هناك تخصصات أخرى يمكنني من خلالها الحصول على النقاط".

وفيما يتعلق بطموحاته في مسابقة العشاري بالألعاب الأولمبية، التي تجرى يومي 2 و 3 أغسطس القادم، قال نيويجباور "ينتابني شعور رائع"، معربا عن ثقته في قدرته على تحسين المركز الخامس الذي حققه ببطولة العالم العام الماضي.

واختتم نيويجباور، الذي يعرف باسم ليو الألماني، حديثه قائلا "لقد استثمرت الكثير من العمل خلال العامين الماضيين".

من جانبه، قال جيم جراهام، مدرب نيويجباور لمحطة (أيه آر دي) الألمانية التليفزيونية، إنه يعتقد أن تجاوز 9000 نقطة وأكثر هي مسألة وقت فقط بالنسبة للبطل الألماني.

ولم يتمكن سوى أربعة رياضيين من تحقيق هذا الإنجاز، منهم الفرنسي كيفن ماير صاحب الرقم القياسي العالمي برصيد 9126 نقطة.

وقال جراهام "ليس هناك حدود بالنسبة لنا. لا أريد أن أمارس أي ضغط لكن نيويجباور يستطيع تحقيق ما لم يفعله أحد من قبل".

في المقابل، قال هالمان مدرب المنتخب الوطني الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نيويجباور سيخطف الأضواء في الأولمبياد، حيث أكد "هذا التحسن المستمر في الأداء خلال العامين الماضيين هو أمر مميز حقا.عندما تنظر إلى كيفية تحسن ليو باستمرار، فهذا أمر مذهل".

وتابع "ليو يحب الدعاية. كلما أصبح هو المرشح الأوفر حظا، كلما أصبح في دائرة الضوء. أعتقد أن هذا يحفزه بدلا من وضعه تحت الضغط".