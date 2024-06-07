شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترسانة: وضعت سيناريو المباراة ونجحنا فى العودة للمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين شكرى المدير الفنى لفريق الترسانة، أن الفوز على سبورتنج أعاد الشواكيش للمنافسة على الصعود وسيناريو المباراة حدث كما توقعته واستغلينا الفرص وأحرزنا 3 أهداف مهمة.

وقال حسين شكرى فى تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على المكسب وسجلنا أهداف كويسة لأنها قد تكون حاسمة فى المباريات المقبلة".



وأضاف مدرب الترسانة: "كنت واضع سيناريو للمباراة وبدأنا المباراة اليوم باثنين مهاجمين للضغط على فريق سبورتنج والحمد لله السيناريو اللى كنت واضعه للمباراة مشى بشكل مميز والدفع بشلاطة صنع الفارق فى المباراة".



وتابع: "كل المباريات صعية والمواجهات قوية جدا والمشكلة مفيش وقت والمباريات متتالية بعد وقت من الراحة وكنت أتمنى أن نأخذ وقت ولكن محصلش وهنبدأ على طول الاستعداد للمباراة المقبلة".



وحقق فريق الترسانة فوزا مهما على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الترسانة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز.



أحرز أوجستين أوتو الهدف الأول للترسانة فى الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد معروف بعد عرقلة مدافع سبورتنج لأوتو داخل منطقة الجزاء، وأضاف ميدو شلاطة الهدف الثانى للترسانة بعد مرور رائع من مدافع سبورتنج ويسددها على يمين حارس سبورتنج فى الدقيقة 86، وعاد ميدو شلاطة ليحرز الهدف الثانى له والثالث للشواكيش فى الدقيقة 92 بعد تمريرة رائعة يضعها على يمين حارس سبورتنج.



بهذه النتيجة رفع فريق الترسانة رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز الثانى فى ترتيب دورة ترقى الممتاز، فيما بقى سبورتنج عند النقطة 4 ليتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الشواكيش.