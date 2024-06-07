شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الحرس: لا نركز مع الآخرين وحققنا الهدف رغم صعوبة اللقاء وضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مكى مدرب حرس الحدود، أن الفريق نجح فى تحقيق الهدف والثلاث نقاط رغم عدم الأداء الجيد أمام منتخب السويس فى الجولة الثالثة من دورة ترقى الدورى الممتاز.

وقال محمد مكى فى تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله، المباراة كانت صعبة جدا ولكن تحقق الهدف بتحقيق الفوز والمباراة الماضية أهدرنا العديد من الفرص كانت كفيلة بالفوز".

وأضاف مدرب حرس الحدود: "نحمد ربنا على الثلاث نقاط واللاعبين رجعوا نفسهم تانى والتركيز كان عالى رغم أن الوقت كان ضيق جدا وفيه لاعيبه لم تتمرن إلا مران واحد".

وتابع: "لا ننظر لنتائج مباريات الآخرين ونركز على تحقيق الفوز والثلاث نقاط وإن شاء الله فى آخر الدورة نكون نحن أصحاب بطاقة الصعود للممتاز".

نجح فريق حرس الحدود فى تحقيق فوز صعب على منتخب السويس بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل برفقة بتروجت وغزل المحلة.

تقدم إسلام سمير فى الدقيقة 16 لحرس الحدود بعدما استغل عرضية مميزة من خالد سامى ليضعها برأسه فى شباك منتخب السويس وسط غياب من مدافعى سبورتنج.

بهذه النتيجة يرفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 7 نقاط فى صدارة ترتيب دورة ترقى الممتاز، من فوزين وتعادل، فيما بقى منتخب السويس عند نقطة واحدة فى المركز الرابع والأخير من هزيمتين وتعادل.