شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك 1 - 1 البنك الأهلى فى الشوط الأول من المباراة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك الودية أمام البنك الأهلي المقامة باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي و عمر جابر وعبد الرحمن علي و مصطفى الزناري و سيد عبد الله "نيمار" و نبيل عماد دونجا و محمد أشرف "روقا" و أحمد عبد الرحيم " إيشو"و مصطفى شلبي و يوسف أوباما و ناصر منسي.

تمكن البنك الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس، وفي الدقيقة السادسة دفع الجهاز الفني للزمالك بالسيد الغديري بدلاً من مصطفى الزناري بعد تعرض الأخير للإصابة، وألغى الحكم هدفاً للأبيض سجله نبيل عماد دونجا في الدقيقة الثالثة عشرة بداعي التسلل.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتسجيل هدف التعادل وأهدر نبيل عماد دونجا فرصة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 بعدما تابع عرضية من الجبهة اليسرى وحولها بجوار القائم الأيمن للحارس.

وكثف الزمالك محاولاته الهجومية للتعديل حتى نجح محمد أشرف "روقا" في تسجيل هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 43 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.