رولان غاروس: ألكاراس يهزم سينر ويبلغ النهائي 

الرياص - اسماء السيد - باريس: تغلب الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثًا عالميًا على نظيره الإيطالي يانيك سينر الثاني 2 6 و6 3 و3 6 و6 4 و6 3 الجمعة في طريقه لبلوغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وسيواجه ألكاراس (21 عامًا) الباحث عن لقبه الثالث في البطولات الكبرى الفائز بين الألماني ألكسندر زفيريف الرابع والنروجي كاسبر رود وصيف النسختين الاخيرتين من رولان غاروس. وبات الإسباني أصغر لاعب يبلغ نهائي غراندسلام على ثلاث أرضيات مختلفة.

وقال ألكاراس بعد فوزه على سينر (22 عاماً) الذي سيرتقي إلى صدارة ترتيب اللاعبين عقب انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من البطولة بسبب الاصابة "إنها واحدة من أصعب المباريات التي خضتها بالتأكيد".

وتابع "أصعب مباراة لعبتها في مسيرتي القصيرة كانت ضد يانيك. أتمنى أن ألعب المزيد والمزيد من هذه المباريات".

وأضاف الإسباني الشاب "عليك أن تجد المتعة في المعاناة".

وسبق لألكاراس أن فاز بمواجهتيه النهائيتين السابقتين في البطولات الكبرى، في ويمبلدون العام الماضي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022.

وتوجه ألكاراس وسينر الى باريس بعد تعافيهما حديثًا من الإصابة، قبل أن يجدا توازنهما تدريجيًا خلال المنافسات وصولًا الى مباراة الجمعة التي كانت محط أنظار الكثيرين باعتبارها مواجهة نهائية قبل أوانها.

وهي المباراة الاولى بين اللاعبَين منذ اللقاء الشهير بينهما الذي انتهى أيضاً بخمس مجموعات في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز قبل عامين وبفوز ألكاراس.

وحقّق سينر، بطل أستراليا المفتوحة هذا العام، بداية واعدة كاسرًا إرسال منافسه في الشوط الافتتاحي، قبل أن يعيد الكرّة في الشوط الثالث ليتقدم 3 0.

نجح ألكاراس في فكّ عقدته في الشوط الخامس، قبل أن يكسر إرسال الإيطالي، الاّ أنّ الاخير ردّ سريعا بالمثل لينتزع المجموعة الاولى.

وبدأ سينر المجموعة الثانية بطريقة ممتازة، كاسراً إرسال منافسه مرة أخرى، ليتقدم 2 0. بيد أنّ ألكاراس استعاد توازنه سريعاً حيث فاز الأخير بخمسة أشواط متتالية ليتقدم 5 2.

مالت الكفة لصالح ألكاراس فتقدم 2 1 في المجموعة الثالثة، لكنّ محاولات سينر الحثيثة أعادته إلى المقدمة 3 2.

ورغم معاناة سينر من شدّ عضلي وحصوله على علاج سريع، الا انّه حافظ على تقدمه ليفوز بالمجموعة الثالثة 6 3.

حافظ اللاعبان على إرساليهما في بداية المجموعة الرابعة، الى انّ تمكن ألكاراس من كسر إرسال منافسه ويفوز 6 4، فارضاً مجموعة خامسة حاسمة.