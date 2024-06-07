موعد مباراة الكاميرون والرأس الأخضر بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم الإفريقية لمواجهة قوية تجمع المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم أمام نظيره الرأس الأخضر، ضمن مناقسات تصفيات كأس العالم 2026 المقبل.



ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا النسخة المقبلة من كأس العالم.

ويبحث المنتخب الكاميروني عن تحقيق الفوز بالمباراة، خاصة وأنها على أرضه ووسط جماهيره، بينما يرغب منتخب الرأس الأخضر في تحقيق الهدف ذاته.

موعد مباراة الكاميرون والرأس الأخضر

تنطلق مباراة المنتخب الكاميروني أمام نظيره الرأس الأخضر في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون والرأس الأخضر

بينما تُنقل موقعة الكاميرون أمام الرأس الأخضر عبر شبكة قنوات SSC Sport 1 HD، SSC Sport 5 HD.