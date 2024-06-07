الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الزنارى ومحمد عاطف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة ثنائي الفريق، مصطفى الزناري ومحمد عاطف.

وكان مصطفى الزناري قد تعرّض لإجهاد في العضلة الخلفية خلال ودية البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة باللاعب وتم استبداله على الفور.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن محمد عاطف لاعب الفريق تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال ودية اليوم وحالته مطمئنة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

