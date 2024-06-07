جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة غدًا السبت

ياسر رشاد - القاهرة - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة غداً السبت من التدريبات عقب خوض ودية البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.



ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.