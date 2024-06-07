وديا.. البنك الأهلى يتعادل مع الزمالك إستعدادا لعودة الدورى

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت منذ قليل ودية البنك الأهلى والزمالك بالتعادل الإيجابى 3/3 وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إنتهاء فترة التوقف الدولى.

حيث شهدت المباراة أداء ولا أروع من كلا الفريقين فى تجربة قوية أشبه بالمباريات الرسمية وجاءت أهداف فريق البنك الأهلى عن طريق كلا من محمد هلال، محمود قاعود، واسحاق يعقوبو.

وكان الزمالك حقق فوزاً على النصر بثلاثية مقابل هدف في المباراة الويدة الأولي التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي على ملعب النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقررًا لها يوم 30 مايو الماضي.