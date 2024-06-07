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منتخب مصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في الرابعة عصر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

كان منتخب مصر ، خاض مباراة أمس الخميس امام منتخب بوركينا فاسو انتهت بفوز الفراعنة ٢ - ١ ، ليتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط بينما احتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد ٥ نقاط ثم بوركينا فاسو ثالثا برصيد ٤ نقاط ثم سيراليون برصيد ٤ نقاط و إثيوبيا خامسا برصيد نقطتين و جيبوتي في المركز السادس و الأخير بدون نقاط .

خاض اللاعبون الذين شاركو في مباراة أمس تدريبات  جرى حول الملعب لمدة ١٠ دقائق  ثم جلسات استشفاء  ، بينما أدي باقي اللاعبين تدريباتهم والتي شهدت جمل فنية ثم تقسيمة .

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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