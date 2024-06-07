الاهلي يعلن تفاصيل إصابة وسام أبوعلي مع منتخب فلسطين

أعلن النادي الاهلي، عن أخر التطورات الصحية لـ وسام أبوعلي، لاعب فريق كرة القدم الأول بعد تعرضه لإصابة رفقة منتخب بلاده.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بأن وسام تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم.

وأوضح جاب الله، أن الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين، أجرى الفحوصات اللازمة للاعب حيث سيجري العديد منها الفحوصات خلال الساعات المقبلة لتجيدد فترة غيابه.

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وأكد طبيب الاهلي بأن هنا تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الفلسطيني للإطمئنان على حالة وسام أبو علي بعد مباراة لبنان أمس.

تعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مواجهة منتخب فلسطين أمام لبنان في تصفيات كأس العالم 2026.

والتقى منتخب فلسطين نظيره لبنان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر أن تقام في أمريكا والمسكيك وكندا، مساء أمس الخميس.

وغادر وسام أبو علي مباراة منتخب فلسطين أمام لبنان، في الدقيقة 4+90 من عمر اللقاء، متأثرًا بالإصابة التي لحقت بها خلال المواجهة.

وشعر وسام أبو علي بإصابة قوية في الكاحل خلال المباراة، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين لمعالجة اللاعب، إلا أنه غادر اللقاء.

وتعادل منتخب فلسطين مع نظيره لبنان، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى 8 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، ليتأهل إلى المرحلة النهائية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.