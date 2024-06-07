الزمالك يعلن تفاصيل إصابة نجمي الفريق

أعلن نادي الزمالك، تفاصيل إصابة مصطفى الزناري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم التي تعرض لها اليوم الجمعة في مواجهة البنك الأهلي وديًا.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة مدافع الأبيض، حيث تعرض لإجهاد في العضلة الخلفية.

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وأشار محمد أسامة، بأن الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة باللاعب في المباراة الودية واستبدل على الفوز خلال المباراة.

وفي نفس التوقيت أوضح أن محمد عاطف تعرض للإصابة بكدمة في الركبة لكن حالته مطمئنة

تعادل الزمالك مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب استاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيلة ضمت محمود الشناوي، عمر جابر، عبد الرحمن علي، مصطفى الزناري، سيد عبد الله “نيمار”، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف “روقا”، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، مصطفى شلبي، يوسف أوباما، وناصر منسي.

وفي الدقيقة الثالثة، نجح البنك الأهلي في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء نفذها محمد هلال ولكن سرعان ما عاد الزمالك لمعادلة النتيجة في الدقيقة 43 من ركلة جزاء نفذها محمد أشرف “روقا”.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى الزمالك بعض التغييرات على تشكيلته، حيث دخل عمر عبد العزيز، محمد عاطف، السيد الغديري، أيمن الجزار، سيف فاروق جعفر، طارق علاء، مازن عادل، محمد سامح، حازم أسامة، إبراهيما نداي، وأحمد عبد الرحيم إيشو.

وتمكن يوسف أوباما من تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 55 ولكن سرعان ما عاد البنك الأهلي لمعادلة النتيجة في الدقيقة 67 من رأسية محمود قاعود.

وفي الدقيقة 71، سجل إسحاق يعقوبو لاعب البنك الأهلي الهدف الثالث لفريقه وتمكن حازم أسامة من تسجيل هدف التعادل الثالث في الدقيقة 84.