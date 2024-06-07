الزمالك يتلقى ضربة موجعة بإصابة لاعب الفريق

تعرض أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة خلال مواجهة البنك الأهلي، التي أقيمت اليوم وديًا على ملعب بترو سبورت.

وأصيب مصطفى الزناري، خلال الشوط الأول من المباراة، حيث غادر أرض الملعب وحل السيد الغديري بدلًا منه.

والتقى الزمالك بفريق البنك الأهلي، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مواجهات الدوري المصري الممتاز حيث انتهى اللقاء بالتعادل 3-3 بينهما.

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بدأ الزمالك المباراة بتشكيلة ضمت محمود الشناوي، عمر جابر، عبد الرحمن علي، مصطفى الزناري، سيد عبد الله “نيمار”، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف “روقا”، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، مصطفى شلبي، يوسف أوباما، وناصر منسي.

وفي الدقيقة الثالثة، نجح البنك الأهلي في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء نفذها محمد هلال ولكن سرعان ما عاد الزمالك لمعادلة النتيجة في الدقيقة 43 من ركلة جزاء نفذها محمد أشرف “روقا”.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى الزمالك بعض التغييرات على تشكيلته، حيث دخل عمر عبد العزيز، محمد عاطف، السيد الغديري، أيمن الجزار، سيف فاروق جعفر، طارق علاء، مازن عادل، محمد سامح، حازم أسامة، إبراهيما نداي، وأحمد عبد الرحيم إيشو.

وتمكن يوسف أوباما من تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 55 ولكن سرعان ما عاد البنك الأهلي لمعادلة النتيجة في الدقيقة 67 من رأسية محمود قاعود.

وفي الدقيقة 71، سجل إسحاق يعقوبو لاعب البنك الأهلي الهدف الثالث لفريقه وتمكن حازم أسامة من تسجيل هدف التعادل الثالث في الدقيقة 84.