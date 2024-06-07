حقيقة عروض التعاقد مع محمد عواد وطلب الزمالك بتخفيض راتبه

كشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله عن وجود عروض للتعاقد مع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد عواد مع نادي الزمالك، يوم 30 يونيو الجاري بشكل رسمي، وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وأكدت المصادر أن محمد عواد لا يمتلك أي عروض رسمية خارجية، وأنها مجرد اهتمامات فقط لم ترتق إلى الرسمية.

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وأشارت إلى أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، سوف تعقد جلسة رسمية بعد العودة من المشاركة المنتخب المصري، من أجل حسم مصيره.

وذكرت أن الزمالك لم يتحدث مع عواد عن تخفيض راتبه في الجلسة الأولى من المفاوضات معه، موضحة أن الاجتماع كان يسير بشكل جيد.

جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، أبدى رغبته في الاستمرار مع القلعة البيضاء، وقرر عدم رحيله بنهاية الموسم الجاري.