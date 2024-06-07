مفاجأة.. صانع إنجازات الاهلي على ردار الوداد المغربي

دخل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بالنادي الاهلي، اهتمامات نادي الوداد الرياضي المغربي للتعاقد معه.

وبحسب تقارير صحفية، هناك رغبة لدى نادي الوداد البيضاوي، بالتعاقد مع بيتسو موسيماني، لتدريب الفريق المغربي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة kickoff الجنوب أفريقية أن موسيماني على رأس المرشحين لتولي الوداد المغربي في الموسم المقبل من أجل استعادة الفريق لمستواه.

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ويفاضل الوداد بين الحسين عموتة مدربه السابق والحالي لمنتخب الأردن وبين موسمياني للتعاقد مع أحدهما.

وأشارت الصحيفة بأنه الإدارة المغربية تعمل على إقناع موسيماني بالتخلي عن تجربته في السعودية وتولي فريق الوداد واستعادة بريقه الأفريقي.

وأوضحت بأن هناك ثقة لدى مسئولي الوداد بقدرتهم على إقناع موسيماني بتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة.

وكان موسيماني نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات حيث فاز باللقب مرة مع ماميلودي صن دوانز ومرتين مع الاهلي وتوج ببرونزية كأس العالم للأندية مع الفريق الأحمر.