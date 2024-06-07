حقيقة تعاقد حمدي فتحي مع بيراميدز.. الوكرة يرد

شهدت الساعات الماضية، تردد أنباءً حول اقتراب نادي بيراميدز، من تعاقد حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري في فترة الانتقالات الصيفية.

ورد محمد بن فهد، المتحدث الرسمي لنادي الوكرة القطري، على الأخبار المنتشرة بخصوص مفاوضات بينهم وبين نادي بيراميدز.

ونفى بن فهد، وجود أي مفاوضات بين إدارة الوكرة ونادي بيراميدز، من أجل عودة حمدي فتحي إلى الدوري المصري الممتاز.

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وأوضح بأن النادي القطري لم يتلقى أي عروض من أندية في الدوري المصري للحصول على خدمات نجم الفراعنة.

وكان الوكرة قد ضم حمدي فتحي من صفوف النادي الاهلي، العام الماضي وتوج معهم ببطولة كأس أمير قطر.

ويتواجد حمدي فتحي، في الوقت الحالي رفقة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك حمدي فتحي في فوز منتخب مصر، على بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة.