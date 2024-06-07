"سيخضع لمزيد من الفحوصات".. الأهلي يُعلن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد جاب الله، التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي لاعب الفريق خلال مشاركته مع منتخب فلسطين.

وأوضح جاب الله، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الجمعة، أن نتائج التشخيص الذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين كشف عن إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم.

وأشار طبيب الأهلي، إلى أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

وأتم جاب الله تصريحاته بالتنويه إلى أنه على تواصله مستمر مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين ووسام أبو علي منذ انتهاء مباراة منتخب فلسطين ولبنان، التي أقيمت أمس عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فاركو يوم الجمعة الموافق 14 يونيو على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



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