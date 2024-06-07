"العمر مجرد رقم".. ميسي يتحدث عن مشاركته في كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب إنتر ميامي، ليونيل ميسي، عن إمكانية مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال ميسي عن المشاركة في كأس العالم 2026 في تصريحات لموقع"Infobae" الأرجنتيني: "الأمر يعتمد على ما أشعر به وحالتي الجسدية حينها".

وأضاف: "لكن هناك الكثير من الوقت حتى عام 2026، والعمر حقيقة موجودة، لكنه مجرد رقم".

وواصل: "كثافة المباريات الآن ليست هي نفسها التي لعبتها عندما كنت في أوروبا، سواء في دوري أبطال أوروبا أو في أسبانيا وفرنسا".

وأتم الأسطورة الأرجنتينية: "لذلك الأمر سيعتمد على ما أشعر به حينها، وما إذا كنت لا أزال على المستوى أم لا".

الجدير بالذكر أن ميسي فاز بكأس العالم الأول له في التاريخ بنسخه قطر 2022 عندما فازت الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح.

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