"إنجاز الاتحاد السوفيتي وغاليش الأول".. تعرف على تفاصيل أول نسخة من بطولة أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، بمشاركة 24 منتخباً، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، حتى 14 من يوليو المقبل.

وتعد هذه هي النسخة رقم 17 لبطولة أمم أوروبا، حيث سبق أن تم إقامة 16 نسخة من البطولة من قبل في العديد من الدول الأوروبية.

وتم تنظيم النسخة الأولى من بطولة أمم عام 1960 بفرنسا، ونجح خلالها منتخب الاتحاد السوفيتي في حصد لقب البطولة، ليسجل اسمه كأول منتخب يحصد لقب البطولة.

وانطلقت النسخة الأولى من البطولة بمشاركة أربعة منتخبات فقط وهم، "فرنسا، يوغسلافيا، الاتحاد السوفيتي، تشيكوسلوفاكيا".

وأقيمت المباراة النهائية في هذه النسخة من البطولة، في عام 10 يوليو 1960، بين منتخبي الاتحاد السوفيتي ومنتخب يوغسلافيا، وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح الاتحاد السوفيتي.

ويذكر أن أول هدف تم تسجيله في بطولة أمم أوروبا، أحرزه اللاعب اليوغسلافي ميلان غاليتش في مرمى المنتخب الفرنسي، في اللقاء الذي جمع بين فرنسا صاحبة الأرض في هذا الوقت ضد يوغسلافيا، في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم 6 يوليو 1960، في أولى مباريات نهائيات أمم أوروبا في نسختها الأولى، والتي كانت تقتصر على الدور نصف النهائي والنهائي فقط.

وتمكن منتخب يوغسلافيا في هذه المباراة من تحقيق الفوز الأول في تاريخ البطولة، بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 5-4.

كما نجح ميلان غاليتش، في إحراز الهدف الأول لمنتخب يوغوسلافيا في مرمى منتخب الديوك في الدقيقة 11 من زمن اللقاء، ليسجل اسمه كصاحب أول هدف في تاريخ البطولة.

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