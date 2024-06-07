بينهم منافسي مصر.. لماذا يخوض العديد من المنتخبات الأفريقية مبارياتهم خارج الأرض دائما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يضطر 13 منتخبا أفريقيا لخوض مبارياتهم في تصفيات كأس العالم خارج الأرض دائما، بسبب إجراءات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الدول التي تمتلك ملاعب بها مرافق سيئة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منع هذه المنتخبات من خوض لقاءات دولية على أرضهم، لأنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب والمواصفات الدولية.

وتعد كينيا من الدول الثلاث المستضيفة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في عام 2027، وبنين التي أصبح ملعبها الوحيد الصالح للقاءات بحالة سيئة بعد أقل من عامين من عملية التجديد.

واتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقفا حازما بشأن المرافق التالفة على مدار العامين الماضيين في محاولة لإجبار الدول على تحسين ظروف الملعب والمرافق الأخرى مثل غرف تغيير الملابس وأضواء الاستاد.

وحرك ذلك القرار البعض على التحرك وأدى إلى تجديد الاستادات، فإن بلدانا أخرى تحركت ببطء، أو لم تتحرك على الإطلاق، وفقدت ميزة اللعب على أرضها في التصفيات.

وقال مدرب ناميبيا: "علينا أن نخبر جميع أصحاب المصلحة داخل الحكومة والقطاع الخاص، وكل المعنيين، وكل من يقول أن كرة القدم في قلبه، أنه لا توجد طريقة للتأهل لكأس العالم من خلال لعب 10 مباريات خارج أرضنا".

وخاضت ناميبيا مباراة أمام ليبيريا يوم الأربعاء الماضي، وتواجه تونس يوم الأحد المقبل في دولة جنوب أفريقيا، حيث كانت آخر مباراة لعبوها في العاصمة الناميبية ويندهوك بشهر مارس 2021.

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية فإن المغرب تستضيف في الفترة ما بين 5 و11 يونيو المقبل، تسعة لقاءات دولية، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وعرضت المغرب المساعدة على العديد من المنتخبات في إطار حملة داخل القارة الأفريقية باستخدام اتفاقيات التعاون في مجال كرة القدم.

وعلاوة على مباراة تصفيات كأس العالم أمام زامبيا في أغادير بالمغرب اليوم الجمعة، سيتم استضافة ثماني مباريات أخرى خلال الأسبوع المقبل في دولة المغرب.

وتعد جنوب إفريقيا أيضًا وجهة للدول التي تحتاج إلى ملعب، لكن مشغلي الملاعب يفرضون رسوما على اتحادات كرة القدم، مما يقلل من الميزانيات الضعيفة بالفعل.

ومنتخبات بنين والكونغو ومدغشقر هي أحدث الدول التي تم منعها من استخدام الملاعب المحلية، لكن جنوب السودان سينهي غيابه الطويل عن أرض الوطن، عندما يلعب على أرضه في ملعب تم بناؤه حديثا في مدينة جوبا، عندما يواجه السودان في المجموعة الثانية.

وفي شهر نوفمبر الماضي 2023، استضافت المغرب 9 لقاءات لمنتخبات دون ملاعب صالحة للاستخدام الدولي، من بينهم ثنائي يقع في المجموعة الأولى مع منتخب مصر، إثيوبيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى غينيا والنيجر "مرتين" وتشاد والصومال وساو تومي وبرينسيبي.

وجاءت قائمة الـ13 منتخبا كالتالي: كينيا، ناميبيا، بنين، الكونغو، مدغشقر، إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا، النيجر، تشاد، الصومال، ساو تومي، برينسيبي.

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