استعدادا لفاركو.. كواليس مران فريق الأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استأنف النادي الأهلي مرانه اليوم الجمعة، على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها أمس الخميس.

ووفقا للمركز الإعلامي للأهلي، ركز الجهاز الفني على الجزء البدني في المران، حيث خاض اللاعبون تدريبات في الجيم لمدة 15 دقيقة، ثم واصل الفريق برنامجه التدريبي على ملعب التتش والذي اشتمل على تقسيمة الكرة.

وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف مدرب الحراس الفرنسي ميشيل يانكون.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهات الدوري الممتاز التي تبدأ بمباراة فاركو يوم 14 يونيو الجاري.

الجدير بالذكر أن الدوري المصري الممتاز متوقف الآن بسبب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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