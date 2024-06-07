من هو محمود الشناوي حارس مرمى الزمالك في ودية البنك الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دفع المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، بالحارس الشاب محمود أشرف "الشناوي" ليكون أساسيًا خلال الودية التي يخوضونها مساء اليوم الجمعة أمام نظيره البنك الأهلي تحضيرًا؛ لاستئناف المنافسات.

ولا تُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم تصعيد فيها الحارس الذي ينشط بفريق مواليد 2004 ولكن تم تصعيده أكثر من مرة بينها مع المدير الفني البرتغالي الأسبق فيريرا وحينها كان محمود حارسًا لفريق الأمل.

ومنذ حينها تشهد تدريبات الزمالك تصعيد حراس مرمى فريق الشباب لعل أبرزهم والمستمر حتى الآن بجانب الشناوي كلًا من محمد نديم ومعاذ علاء وعبدالرحمن نفاد.

ولم يظهر محمود الشناوي في أي مباراة رسمية مع نادي الزمالك منذ تصعيده للتدرب مع الفريق الأول.

ويغيب حارس المرمى محمد عواد عن تدريبات الزمالك لتواجده بمعسكر منتخب مصر الجاري تحت قيادة مدربه حسام حسن لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026؛ حيث قرر الجهاز الفني تصعيد أيضَا الحارس الشاب عمر عبدالعزيز بجانب تواجد محمد صبحي.

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