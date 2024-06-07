ناشئ الزمالك يتعادل للفريق أمام البنك الأهلي وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن المواجهات الودية استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بنتيجة 3-3 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت.

سجل هدف البنك الأول، محمد هلال في الدقيقة 3.

سجل هدف الزمالك الأول، محمد أشرف "روقا" في الدقيقة 43.

سجل هدف الزمالك الثاني، يوسف أوباما في الدقيقة 55.

سجل هدف البنك الثاني، محمود قاعود في الدقيقة 67.

سجل هدف البنك الثالث، إسحاق يعقوبو في الدقيقة 71.

سجل هدف الزمالك الثالث، حازم أسامة في الدقيقة 84.

ويعد حازم أسامة مُسجل هدف الزمالك الثالث والتعادل من ناشئي الفريق مواليد 2003.

ويلاقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، في اللقاء المؤجل من الجولة 11 بالدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

بينهم منافسي مصر.. لماذا يخوض العديد من المنتخبات الأفريقية مبارياتهم خارج الأرض دائما؟