طبيب الزمالك يعلن طبيعة إصابة ثنائي الفريق في ودية البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، محمد أسامة، طبيعة إصابة مدافع ناديه مصطفى الزناري وجناح الفريق محمد عاطف خلال ودية البنك الأهلي.

وأشار أسامة، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للزمالك عقب المباراة، إلى أن الزناري قد تعرض لإجهاد في العضلة الخلفية خلال ودية البنك الأهلي لذا فضّل عدم المجازفة باللاعب وتم استبداله على الفور.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، أن محمد عاطف تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال ودية اليوم وحالته مطمئنة.

وتعادل فريق الزمالك بنتيجة 3 - 3 وديًا مع نظيره البنك الأهلي التي أقيمت اليوم الجمعة تحضيراً لاستئناف منافسات الدوري.

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