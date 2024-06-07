اخبار الرياضه

نتائج مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى عدد من مباريات الجولة الثالثة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي أقيمت اليوم الجمعة.

ورفع منتخب أنجولا رصيده إلى 5 نقاط في المجموعة الرابعة بالفوز على إسواتيني بفضل هدف مهاجم الاتحاد السكندري مابولولو.

نتائج مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم الجمعة

أنجولا ضد إسواتيني - (1-0)
مدغشقر ضد جزر القمر - (2-1)
موزمبيق ضد الصومال - (2-1)
زيمبابوي ضد ليسوتو - (0-2)
كينيا ضد بوروندي - (1-1)
أوغندا ضد بوتسوانا - (1-0)

ويتبقى 3 لقاءات قوية اليوم الجمعة، حيث يلاقي منتخب نيجيريا نظيره جنوب إفريقيا، والمغرب ضد زامبيا، وكوت ديفوار ضد الجابون.

اقرأ أيضًا:

بينهم منافسي مصر.. لماذا يخوض العديد من المنتخبات الأفريقية مبارياتهم خارج الأرض دائما؟

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا