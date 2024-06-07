محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى عدد من مباريات الجولة الثالثة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي أقيمت اليوم الجمعة.

ورفع منتخب أنجولا رصيده إلى 5 نقاط في المجموعة الرابعة بالفوز على إسواتيني بفضل هدف مهاجم الاتحاد السكندري مابولولو.

نتائج مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم الجمعة

أنجولا ضد إسواتيني - (1-0)

مدغشقر ضد جزر القمر - (2-1)

موزمبيق ضد الصومال - (2-1)

زيمبابوي ضد ليسوتو - (0-2)

كينيا ضد بوروندي - (1-1)

أوغندا ضد بوتسوانا - (1-0)

ويتبقى 3 لقاءات قوية اليوم الجمعة، حيث يلاقي منتخب نيجيريا نظيره جنوب إفريقيا، والمغرب ضد زامبيا، وكوت ديفوار ضد الجابون.

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