دوري الترقي.. حرس الحدود يحافظ على فرصه في التأهل بالفوز على منتخب السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق حرس الحدود بهدف نظيف على نظيره منتخب السويس (1-0) مساء اليوم الجمعة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الترقي (الدورة الرباعية) والمؤهلة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل فريق حرس الحدود هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 16 دقيقة من رأسية لاعبه إسلام سمير.

الفوز رفع رصيد فريق حرس الحدود إلى النقطة 7 متصدراً جدول المسابقة في حين توقف رصيد منتخب السويس عند نقطة متذيلاً الترتيب.

وأقيم بالجولة ذاتها مباراة فاز بها فريق الترسانة بثلاثية نظيفة على نظيره سبورتنج.

وسجل أهداف الترسانة كل من: أوجستين أوتو في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، مودي شلاطة في الدقيقة 85 وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.

الفوز رفع رصيد الترسانة إلى النقطة 4 في المركز الثاني في حين توقف رصيد سبورتنج عند 4 نقاط في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يستضيف فريق سبورتنج نظيره الترسانة في الجولة الرابعة يوم الأربعاء المقبل على أن يلتقي فريق منتخب السويس نظيره حرس الحدود.

اقرأ أيضًا:

طبيب الزمالك يعلن طبيعة إصابة ثنائي الفريق في ودية البنك الأهلي

من هو محمود الشناوي حارس مرمى الزمالك في ودية البنك الأهلي؟