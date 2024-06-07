شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وبلال مظهر يقودان هجوم المنتخب الأولمبى أمام كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى التشكيل الذى سوف يخوض مواجهة كوت ديفوار الودية بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، في بروفة ودية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. حمزة علاء.

خط الدفاع .. أحمد عيد ، حسام عبد المجيد ، عمر فايد ، كريم الدبيس.

خط الوسط .. محمود جهاد ، محمود صابر ، محمد شحاتة ، مصطفى سعد "ميسى".

الهجوم .. بلال مظهر ، أسامة فيصل.

ودخل المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني معسكره المغلق بالقاهرة في الأول من الشهر الجاري استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومي 7 و 11 يونيو الجاري بإستاد القاهرة ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى الأولمبياد.

وكان معسكر المنتخب قد انطلق يوم السبت الماضي وتدرب يوميا على مدار الأيام الماضية ويخوض أول ودية له مع كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة وتقام المباراة الساعة التاسعة مساء .

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كل من : "حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد نديم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".