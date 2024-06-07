شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى..فقرة بدنية.. 15 دقيقة في الجيم وتقسيمة بالكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف فريق الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يؤديه لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

وركز الجهاز الفني على الجزء البدني في مران اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات في الجيم لمدة 15 دقيقة، ثم واصل الفريق برنامجه التدريبي على ملعب التتش والذي اشتمل على تقسيمة الكرة.



وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.



ويستعد الأهلي لمواجهات الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري.