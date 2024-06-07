شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلاح يضيف 5 ميداليات جديدة فى اليوم الثانى لبطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري للسلاح 5 ميداليات متنوعة في اليوم الثاني من منافسات البطولة الأفريقية للكبار، والمقامة حاليًا في دولة المغرب وتستمر حتى 10 يونيو الجاري .



بذلك ترتفع حصيلة ميداليات المنتخب المصري إلى 10 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و6 ميداليات برونزية.



حيث حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “محمد عامر لاعب سلاح السيف، محمد السيد لاعب سلاح سيف المبارزة، ومحمد ياسين لاعب سلاح سيف المبارزة“.



بينما حصل البطل المصري أدهم معتز لاعب سلاح السيف الميدالية الفضية.



وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “زياد السيسي لاعب سلاح السيف، محمد ياسين لاعب سلاح سيف المبارزة، آية شريف لاعبة سلاح سيف المبارزة، شيرويت جابر لاعبة سلاح سيف المبارزة، نهى هاني لاعبة سلاح الشيش، وملك حمزة لاعبة سلاح الشيش“.



ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كلًا من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.