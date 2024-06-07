حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الموافق 7/ 6/ 2024 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء أبرزها.. موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو وتفاصيل سفر بعثة المنتخب، والإصابة تحرم الزمالك من جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا، وقرار هام من محمود متولى بشأن عروض الرحيل عن الأهلى.

موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو وتفاصيل سفر بعثة المنتخب

منتخب مصر يتدرب اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بتصفيات المونديال

الأهلى: إصابة وسام أبو على مع منتخب فلسطين التواء الكاحل وكدمة فى مشط القدم

قرار هام من محمود متولى بشأن عروض الرحيل عن الأهلى

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