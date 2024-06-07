اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الموافق 7/ 6/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو وتفاصيل سفر بعثة المنتخب، والإصابة تحرم الزمالك من جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا، وقرار هام من محمود متولى بشأن عروض الرحيل عن الأهلى.

 

موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو وتفاصيل سفر بعثة المنتخب

202401230942304230.jpg

 

منتخب مصر يتدرب اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بتصفيات المونديال

b0ef2cf10e.jpg

 

 

الأهلى: إصابة وسام أبو على مع منتخب فلسطين التواء الكاحل وكدمة فى مشط القدم

c0352464af.jpg

 

قرار هام من محمود متولى بشأن عروض الرحيل عن الأهلى

 

c82e297ae3.jpg

 

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلى 3 - 3 وديًا

42637fc7e9.jpg

 

 

الترسانة يكتسح سبورتنج بثلاثية نظيفة فى دورة ترقى الدورى الممتاز

7c5401149c.jpg

 

حرس الحدود يفوز على منتخب السويس بهدف نظيف فى ترقى الممتاز

326cc28b8d.jpg

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا