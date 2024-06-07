شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورة ترقى الدورى الممتاز بعد مباريات اليوم.. الحرس متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى، بصدارة ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط متفوقاً بثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الترسانة وسبورتنج بعد مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

ترتيب جدول دورة الترقى بعد مباريات الجولة الثالثة..

1 حرس الحدود 7 نقاط

2 الترسانة 4 نقاط

3 سبورتنج 4 نقاط

4 منتخب السويس نقطة.

نجح فريق حرس الحدود فى تحقيق فوز صعب على منتخب السويس بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل برفقة بتروجت وغزل المحلة.



تقدم إسلام سمير فى الدقيقة 16 لحرس الحدود بعدما استغل عرضية مميزة من خالد سامى ليضعها برأسه فى شباك منتخب السويس وسط غياب من مدافعى سبورتنج.



بهذه النتيجة يرفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 7 نقاط فى صدارة ترتيب دورة ترقى الممتاز، من فوزين وتعادل، فيما بقى منتخب السويس عند نقطة واحدة فى المركز الرابع والأخير من هزيمتين وتعادل.



وفى مباراة ثانية، حقق فريق الترسانة فوزا مهما على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الترسانة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز.



أحرز أوجستين أوتو الهدف الأول للترسانة فى الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد معروف بعد عرقلة مدافع سبورتنج لأوتو داخل منطقة الجزاء، وأضاف ميدو شلاطة الهدف الثانى للترسانة بعد مرور رائع من مدافع سبورتنج ويسددها على يمين حارس سبورتنج فى الدقيقة 86، وعاد ميدو شلاطة ليحرز الهدف الثانى له والثالث للشواكيش فى الدقيقة 92 بعد تمريرة رائعة يضعها على يمين حارس سبورتنج.



بهذه النتيجة رفع فريق الترسانة رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز الثانى فى ترتيب دورة ترقى الممتاز، فيما بقى سبورتنج عند النقطة 4 ليتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الشواكيش.