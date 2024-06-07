شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتقدم على كوت ديفوار 1-0 في الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المنتخب المصرى الأولمبى على نظيرة كوت ديفوار بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتمكن مصطفى سعد "ميسى" صانع العاب منتخب مصر الاولمبى من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عقب أستغلال خطأ مدافعى منتخب كوت ديفوار.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبو منتخب مصر الأولمبى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف عن طريق محمود صابر وأسامة فيصل وبلال مظهر في غياب تام من قبل لاعبو منتخب كوت ديفوار.

وخاض المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي ميكالى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. حمزة علاء.

خط الدفاع .. أحمد عيد ، حسام عبد المجيد ، عمر فايد ، كريم الدبيس.

خط الوسط .. محمود جهاد ، محمود صابر ، محمد شحاتة ، مصطفى سعد "ميسى".

الهجوم .. بلال مظهر ، أسامة فيصل.

وكان دخل المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني معسكره المغلق بالقاهرة في الأول من الشهر الجاري استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومي 7 و 11 يونيو الجاري بإستاد القاهرة ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى الأولمبياد.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كل من : "حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد نديم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".



