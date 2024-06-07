شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستعد لمواجهة غينيا بيساو بدون راحة قبل السفر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المنتخب الوطنى الأول اليوم الجمعة تدريباته تحت قيادة حسام حسن على ستاد القاهرة الدولى قبل السفر إلى غينيا بيساو غدا السبت، استعدادا لمواجهة منتخبها الاثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

والتقى أمس المنتخب الوطني مع نظيره بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف كما يسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخب مصر مع أثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.



اكرم توفيق



المهدى سليمان



تريزيجية وحمدى فتحى



حسام حسن



عمر كمال عبدالواحد برفقة ابراهيم حسن



محمد حمدى



محمد شريف



مران منتخب مصر



مصطفى شوبير