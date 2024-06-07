شكرا لقرائتكم خبر عن بيان "تحذيري" من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة دكتور حازم خميس ، بيانا رسميا ، تحذر فيه أي شخص غير ذي صفة يتحدث في أمور فنية تخص قضايا منظورة مرتبطة بها، بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص.

وجاء البيان كالتالي ..

رصدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال الأيام الماضية، ظهور أشخاص لا ينتمون إليها عبر وسائل الإعلام المختلفة، للحديث حول قضايا جوهرية تخص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وحدها دون غيرها، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل واللغط حول قضايا منظورة ومازالت محل مداولة ولم يصدر فيها قرار نهائي.

ولاحظت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من بين هؤلاء، ظهور مسئولين سابقين في المنظمة للحديث وإبداء الرأي في قضايا تخص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والرياضيين المصريين، والإدلاء بمعلومات مغلوطة، الأمر الذي يضر بالرياضة المصرية والرياضيين المصريين.

وتُحذر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أي شخص غير ذي صفة يتحدث في أمور فنية تخص قضايا منظورة مرتبطة بها، بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص تطبيقًا للمعايير والقوانين المصرية والدولية المتبعة.

وتهيب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالسادة وسائل الإعلام المختلفة، عدم استقاء أية معلومات من مصادر غير رسمية ليس لها صفة، مع مراعاة أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - طبقًا للكود الدولي والمعايير الدولية - لا يمكنها الكشف أو الإفصاح عن معلومات تخص قضايا منظورة إلا بعد صدور القرار النهائي بعد انتهاء كافة الإجراءات التي حددتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وفقًا للكود الدولي.