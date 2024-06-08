شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام اتحاد الكرة: إمام عاشور من طلب التغيير فى مباراة بوركينا فاسو بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن مباراة بوركينا فاسو الأولى رسميا تحت الإدارة الفنية لحسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب، متابعا: "المباريات الحالية فى تصفيات الصعود لكأس العالم لها أهمية كبيرة، والفوز فيها أمر ضروري، وحسم الـ 3 نقاط أمر مهم فى مشوار الصعود".

وأضاف عراقى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل الزوايا"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على قناة أون: "ظهرت بصمات حسام حسن على المنتخب خلال مباراة بوركينا فاسو الفنية، ورأينا أدوارا فنية مختلفة وقدرنا التقدم بهدفين فى الشوط الأول، ومع طبيعة اللاعب المصري حدث تراجع فى المستوى، وفى النهاية استطاع المنتخب الفوز وصدارة المجموعة، والمنتخب تأجل سفره للغد ونقدر نحقق نتيجة إيجابية فى مباراة يوم الاثنين".

وتابع محمد عراقي: "أجواء المنتخب مثالية ومعسكر نموذجي للمنتخب، وتأجيل السفر لمدة 24 ساعة بدون مشاكل، وإصابة إمام عاشور بسيطة وسوف يسافر مع المنتخب وقادر على المشاركة فى مباراة غينيا يوم الإثنين المقبل"، مشيرا إلى أن إمام عاشور هو من طلب التغيير فى مباراة بوركينا فاسو بعد تعرضه للإصابة، ومشهد خروجه فى المباراة كان طبيعيا.. وليس منطقيا أن يخرج مصابا وغاضبا مثل ما تردد عقب انتهاء المباراة".

والتقى أمس المنتخب الوطني مع نظيره بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف كما يسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم.