شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلي فى الجولة الأولى بنهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 71 – 69 فى المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة، والتي جمعتهما مساء اليوم على صالة استاد القاهرة الدولى.

وكان فريق الأهلي لكرة السلة تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على فريق الزمالك، فيما وصل الاتحاد السكندري إلى النهائي على حساب سبورتنج.

وتقام المباريات بنظام best of 5، حيث يلتقى الفريقان 4 مباريات والفريق الفائز فى 3 مواجهات يكون هو بطل النسخة الجارية من البطولة، وحال تعادل الفريقان يتم اللجوء إلى مباراة خامسة.

وكان اتحاد السلة وافق على إقامة المباريات بحكام أجانب بناء على طلب الناديين، على أن تتحمل الأندية تكاليف استقدام الحكام.