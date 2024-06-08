شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف وديا استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصرى الأولمبى الفوزعلى نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتمكن مصطفى سعد "ميسى" صانع ألعاب منتخب مصر الأولمبى من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عقب استغلال خطأ مدافعى منتخب كوت ديفوار.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى منتخب مصر الأولمبى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف عن طريق محمود صابر وأسامة فيصل وبلال مظهر في غياب تام من قبل لاعبى منتخب كوت ديفوار في الشوط الأول، قبل أن يخوض الافيال الشوط الثانى بحماس كبير والعمل على تسجيل هدف التعادل ولكن لم يكتب لهم النجاح.

وخاض المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي ميكالى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمود جهاد، محمود صابر، محمد شحاتة، مصطفى سعد "ميسى".

الهجوم: بلال مظهر، أسامة فيصل.

وكان دخل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني معسكره المغلق بالقاهرة في الأول من الشهر الجاري استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومي 7 و 11 يونيو الجاري بإستاد القاهرة ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى الأولمبياد.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كل من: حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد نديم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر.



