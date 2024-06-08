شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة بعد ودية البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غداً السبت من التدريبات عقب خوض ودية البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.